На пермском тракте столкнулись 12 автомобилей

Движение транспорта на 59-м км автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь – подъезд к п. Ачит в направлении Перми полностью перекрыто в связи с массовым ДТП – столкнулись 12 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю, по предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Путей объезда нет.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уточнить актуальную информацию по перекрытиям движения можно по телефону 8-800-200-63-06.

Пермь, Елена Владимирова

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