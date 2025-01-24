Годовая инфляция на Среднем Урале составила 10%

Инфляция в Свердловской области в декабре увеличилась до 10%. Цены росли быстрее, чем осенью, по нескольким причинам: ослабление рубля, рост издержек производителей продуктов питания и поставщиков услуг, а также сокращение предложения отдельных непродовольственных товаров, сообщили в Уральском ГУ Банка России.

Так, снижение объемов топлива на внутреннем рынке привело к тому, что популярные марки бензина стали дорожать быстрее. Падение курса рубля в предыдущие месяцы вызвало ускорение роста цен на импортные товары. Сильнее всего это затронуло сегмент бытовой техники и электроники: швейные машины, миксеры, микроволновые печи, холодильники, пылесосы, чайники и утюги. По той же причине в декабре одежда дорожала больше, чем в ноябре. Смартфоны и планшеты продолжили дешеветь в годовом сопоставлении, однако этот процесс замедлился.

Стоимость продуктов растет из-за увеличения расходов производителей и поставщиков на оплату труда и логистику. По этой причине в декабре выросли цены на помидоры, лук, морковь и капусту. Аналогичные процессы происходили в животноводческой отрасли, поэтому цены на говядину, мясокопчености и пельмени, питьевое молоко, сливки, творог и сыр в декабре росли быстрее, чем месяцем раньше. Также в Свердловской области заметно медленнее дешевела охлажденная и мороженая курица.

Рост издержек на оплату труда, а также на закупку оборудования для поддержания и развития сетей привел к тому, что выросла абонентская плата за интернет и пакет услуг сотовой связи. Из-за ослабления рубля подорожали поездки в страны Закавказья, а сезонное снижение цен на поездки в Турцию и ОАЭ оказалось менее выраженным, чем в прошлом году.

По данным Центробанка, в целом по стране инфляция составила 9,5%. Для ее замедления необходимо поддержание жестких денежно-кредитных условий. По прогнозу ЦБ, это обеспечит снижение инфляции до 4% в 2026 году и ее стабилизацию на цели в дальнейшем.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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