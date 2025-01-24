Экс-министр Николай Смирнов трудоустроился в «Бруснику» на этой неделе

Бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, которого подозревают в получении крупной взятки, действительно был трудоустроен в строительной компании «Брусника», однако не успел приступить к своим обязанностям.

«Мы приняли Николая Смирнова на работу на этой неделе, но он еще не успел приступить к обязанностям. Подробности дела нам неизвестны. Уверены, что компетентные органы во всём разберутся», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Брусники».

Добавим, что Смирнов ушел в отставку с поста министра 11 дней назад. Он возглавлял свердловское ведомство с 2012 года. 23 января бывшего чиновника задержали, когда он был в реанимации в кардиоцентре. Сегодня Ленинский райсуд Екатеринбург изберет Смирнову меру пресечения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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