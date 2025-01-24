В Екатеринбурге судят ревдинца, обвиняемого в реабилитации нацизма (ФОТО)

Сегодня в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Ревды Андрея Глазачева, обвиняемого в реабилитации нацизма.

Как сообщили в пресс-службе суда, 30 июля прошлого года на территории парка «Победа» в Ревде подсудимый прикурил сигарету от Вечного огня у мемориального комплекса в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Также его обвиняют в неоднократном несоблюдении ограничений, установленных в рамках административного надзора за осужденными.

Подсудимый ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, но суд отказал. Дело рассматривается в общем порядке. Сегодня было оглашено обвинительное заключение. Судебное следствие продолжается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube