В Екатеринбурге ушел из дома 13-летний мальчик (ФОТО)

В Екатеринбурге ищут 13-летнего Кирилла Салохова, который пропал два дня назад.

Как сообщили в городском УМВД, 23 января в 13:00 Кирилл ушел гулять из дома по адресу ул. Патриса Лумумбы, 8 и до настоящего времени домой не вернулся. Ранее уходил.

У подростка темные глаза и темные короткие волосы. Был одет в черно-зеленую куртку, черные штаны, бело-синюю полосатую шапку, сапоги «дутики».

Тех, кто видел мальчика, просят сообщить в дежурную часть ОП №12 УМВД России по Екатеринбургу, т. 356-42-12.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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