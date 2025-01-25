За два года стипендию фонда «Кампус» получили более 3000 студентов

В 2023-2024 годах более 3000 уральских студентов стали стипендиатами регионального фонда поддержки студенчества «Кампус».

Как сообщили в ДИПе, стипендии «Кампуса» получают студенты-отличники, которые учатся на приоритетных для региона специальностях. Сейчас в списке – четыре направления: «Педагогическое образование», «Педагогическое образование с двумя профилями», «Лечебное дело» и «Педиатрия». В будущем список специальностей планируется расширить.

Сумма выплаты зависит от размера академической стипендии в вузе. Предполагается, что итоговая выплата будет составлять 10 тысяч рублей. Например, если размер ежемесячной стипендии 2200 рублей, то доплата от фонда «Кампус» составит 7800 рублей. Для того, чтобы получить стипендию, надо быть круглым отличником: иметь не только итоговые оценки «отлично» по всем предметам, но также и сдавать в сессионные сроки на высший балл все практики и зачеты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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