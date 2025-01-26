Alex Terrible дебютировал в кулачке и нокаутировал соперника за 40 секунд

Уралец Александр Шиколай, более известный как Alex Terrible, оформил нокаут в дебюте на турнире по кулачным боям RCC Hard 12 в Екатеринбурге. В главном карде звезда мировой метал-сцены, лидер группы Slaughter to Prevail вышел против бойца из Казахстана Мухамедхана Оспанова.

Шиколай с первых секунд боя полетел вперед, обрушил на соперника шквал ударов по этажам. Оспанов рухнул и не смог подняться, а Александр одержал убедительную победу в дебюте в уральской кулачке. Как пояснил The Terrible после боя, он расстроен, что поединок завершился так быстро.

Екатеринбург, Елена Сычева

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