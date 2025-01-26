Шумков выступит на чемпионате мира по боксу

Боксер RCC Boxing Promotions, чемпион мира IBA среди профессионалов и мастер спорта международного класса Всеволод Шумков стал победителем Кубка России – 2025 в Самаре, который закончился вчера вечером.

В финале ему противостоял Константин Опольский, бой проходил в категории до 60 килограммов. Поединок остался за полным преимуществом уральского боксера – Шумков забрал победу единогласным решением судей.

На кону стояли места в сборной России и путевка на чемпионат мира IBA, который пройдет в Астане в 2025 году. Шумков гарантировано будет представлять нашу страну на этом турнире.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube