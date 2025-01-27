На тюменской трассе столкнулись фура с продуктами и грузовик со щебнем. Один водитель погиб (ФОТО)

Один человек погиб и еще один получил травмы в ДТП, которое случилось вечером 26 января на 70-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень.

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, 52-летний водитель грузовика «Шахман», перевозивший щебень, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой автомашиной «Хино», нагруженной продовольственными товарами. Оба грузовика съехали на обочину, после чего «Хино» опрокинулся на бок, груз рассыпался по дороге.

Водитель автомобиля «Хино», личность которого устанавливается сотрудниками полиции, погиб на месте. Водитель «Шахмана» с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Богданович, Елена Владимирова

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