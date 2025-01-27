Пациент уральской больницы сбежал и замерз насмерть

Из больницы города Полевского сбежал пациент, он погиб от переохлаждения. Инцидент произошел еще несколько дней назад. Мужчину 1973 года рождения госпитализировали с травмой голени. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, однако пациент решил убежать из стационара, сообщает «Полевской трубач».
В ту же ночь он совершил побег. Однако далеко уйти ему не удалось – утром замерзшего мужчину обнаружили возле здания травматологического отделения мертвым.
Екатеринбург, Елена Сычева
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