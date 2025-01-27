Уральцев ждут перепады температуры от -25 до +1

Последняя неделя января в Свердловской области будет отличаться значительными колебаниями температуры от -19 °C на юге Свердловской области и -25° на севере до +1° в пятницу. Местами пройдут снегопады.

Как сообщает Уралгидрометцентр, сегодня в регионе будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -11…-16°, при прояснении -21°, днем -4…-9°, на севере до -14 °C.

Завтра ожидается облачная погода с прояснениями, снег, местами сильный. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -4…-9°, на севере и востоке -14…-19°, на крайнем севере -24°, днем 0…-5°, на севере и востоке -10…-15°, на крайнем севере -20°.

Снег прекратится в четверг, 30 января, подует северный ветер. Температура ночью -15…-20°, на севере до -25°, днем -7…-12°, на крайнем севере -15°.

В пятницу, 31 января, снова потеплеет. Ожидается юго-восточный ветер, 4-9 м/с. Температура ночью -8…-13°, на севере и востоке до -19°, днем -2…-7°, на юге до +1°. В Екатеринбурге ночью -9°, небольшой снег, днем 0°, небольшой снег.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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