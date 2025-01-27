Тагильчанина отправили в психиатрическую клинику за поджог соседской бани

В Нижнем Тагиле суд отправил на принудительное лечение психически больного мужчину, который поджег баню на дачном участке соседей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, преступление было совершено вечером 3 октября 2023 года в садоводческом товариществе «Северный-1» в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
Мужчина 1962 г.р. поссорился с соседями по даче и решил им отомстить. Он налил в пластиковую бутылку бензин, надел на ее горлышко носок, смоченный в бензине, поджег его зажигалкой и бросил бутылку в окно соседской бани.
В результате сгорела сама баня, а также другое имущество. Ущерб соседям оценили в 969 тыс. рублей.
Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.
Нижний Тагил, Елена Владимирова
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