Тагильчанина отправили в психиатрическую клинику за поджог соседской бани

В Нижнем Тагиле суд отправил на принудительное лечение психически больного мужчину, который поджег баню на дачном участке соседей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, преступление было совершено вечером 3 октября 2023 года в садоводческом товариществе «Северный-1» в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Мужчина 1962 г.р. поссорился с соседями по даче и решил им отомстить. Он налил в пластиковую бутылку бензин, надел на ее горлышко носок, смоченный в бензине, поджег его зажигалкой и бросил бутылку в окно соседской бани.

В результате сгорела сама баня, а также другое имущество. Ущерб соседям оценили в 969 тыс. рублей.

Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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