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Понедельник, 27 января 2025, 09:56 мск

Новости Екатеринбург

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На свердловской трассе водитель грузовика насмерть сбил пенсионера (ФОТО)

Фото: Свердловская госавтоинспекция

Под Талицей водитель грузовика Isuzu Forward насмерть сбил 66-летнего пешехода. Трагедия случилась в полночь на 201-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень.

Как отметили в региональном управлении ГАИ, пенсионер двигался в попутном направлении, вдоль металлического барьерного ограждения. Световозвращающих элементов на его одежде не было. В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм.

«Стаж водителя составляет 25 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 4 раза, по итогам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования на состояние опьянения трезв. Причины нахождения мужчины на проезжей части и обстоятельства ДТП будут установлены в рамках расследования, по результатам которого будет принято процессуальное решение», – отметили в пресс-службе ведомства.

Талица, Дарья Деменева

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