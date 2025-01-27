На Урале снимают первый в России фильм о женском хоккее

Тюменский режиссер Дмитрий Колобов снимает первый в России документальный фильм, посвященный команде хоккеисток из Верхней Пышмы. Картина под названием «Хоккеистки» выйдет в прокат после фестивальной компании 2026 года. Но уже на эту осень запланированы три закрытых премьеры.

По словам Колобова, в центре сюжета – истории спортсменок, их личные пути, достижения и преграды. В фильме раскрывается не только борьба девчонок за выход в плей-офф, но и противостояние общественным стереотипам о женском спорте. «Идея фильма возникла, когда в Тюмени снимали документальный сериал «(Не)женская профессия», где главными героинями были девушки, у которых мужские профессии. Нам написала хоккеистка Виктория Буторина с предложением стать героиней нашего сериала. Я всегда любил спорт, долгое время работал в пресс-службе тюменского «Рубина» ВХЛ. Тема очень зацепила, и нам захотелось показать этот удивительный мир изнутри. Показать его людям, которые, возможно, даже не знают о его существовании», – рассказал режиссер.

Съемки фильма пройдут в четырех городах: в киноленте будут запечатлены улочки Екатеринбурга, тюменские спортбары, домашние матчи в Верхней Пышме и соревнования в Челябинске.

Этой осенью премьерные показы пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Тюмени. В широкий прокат «Хоккеистки» выйдут ближе к 2027 году на платформах Kion и Оkko. «Сейчас основной задачей является завершение работы над фильмом и подготовка к фестивальной кампании, которая будет включать «Россию» в Екатеринбурге, «Флаэртиану» в Перми, «Докер» в Москве и, возможно, зарубежные фестивали. После этого надеюсь на то, что фильм ожидает ограниченный прокат по России», – уточнил Колобов.

Как отметил на пресс-конференции заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, в Свердловской области около 500 девушек занимаются хоккеем. Из них 40 входят в резерв основной сборной команды, которая представляет регион в женской хоккейной лиге. «С 2002-го по 2014-й ни одни олимпийские игры не проходили без воспитанниц Свердловской области. Елена Малышева, Ирина Вотинцева – бронзовые призеры чемпионатов мира, призеры чемпионатов Европы. У нас есть повод для гордости. У нас есть победы, у нас есть красивые голы. Самое главное, у женского хоккея в Свердловской области есть будущее», – подчеркнул замминистра.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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