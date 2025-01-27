На «Екатеринбург Арене» может сыграть сборная России

В Екатеринбурге может пройти один из товарищеских матчей сборной России по футболу.
Как сообщает «Матч-ТВ», Российский футбольный союз рассматривает 12 городов для проведения домашних игр национальной команды в 2025 году. Помимо Екатеринбурга в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.
Напомним, в 2018 году «Екатеринбург Арена» приняла четыре матча чемпионата мира по футболу. На уральском поле сыграли сборные Франции, Уругвая, Мексики, Сенегала, Японии, Египта, Перу и Швеции.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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