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Понедельник, 27 января 2025, 15:31 мск

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РЖД выплатит компенсацию сыну погибшей под поездом пожилой женщины

Свердловская транспортная прокуратура помогла мужчине взыскать с РЖД компенсацию морального вреда за гибель престарелой матери под поездом.

Несчастный случай произошел в мае 2024 года. На железнодорожных путях станции Хризолитовая грузовой электропоезд насмерть сбил 92-летнюю женщину. В интересах сына погибшей, пенсионера, транспортный прокурор направил в суд иск о возмещении расходов на погребение и компенсации. Заплатить родственнику должен был владелец источника повышенной опасности – ОАО «РЖД».

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга между истцом, РЖД и страховщиком было достигнуто мировое соглашение о выплате компенсации в размере 290 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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