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Понедельник, 27 января 2025, 15:31 мск

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Обвиняемым во взрыве в Нижнем Тагиле продлили сроки домашнего ареста

Обвиняемые по делу о взрыве пятиэтажки в Нижнем Тагиле пробудут под домашним арестом до 1 мая этого года, срок продлили сегодня решением Ленинского суда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники «Газэкса» Ерыкина, Алимов и Гривский обвиняются в оказании услуг ненадлежащего качества, в результате чего погибли люди (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Трагедия произошла 1 августа. Около полудня часть пятиэтажного дома на улице Сибирской, 81, обрушилась. В момент взрыва и после, под завалами, погибли 11 человек, в том числе дети.

В компании «Газэкс», которая проводила плановое техобслуживание газового оборудования в доме за полтора месяца до ЧП, сообщили, все было исправно, однако следователи посчитали иначе: были задержаны мастер и два слесаря предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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