В Полевском производили рыбные продукты без достаточных лабораторных исследований

Россельхознадзор признал недействительными семь деклараций на рыбу и морепродукты, произведенные екатеринбургской компанией ООО «Дельта».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, производственный цех предприятия находится в Полевском. В нем изготавливается разного вида продукция: икра кеты, салаты из морской капусты, соленая, копченая, замороженная и охлажденная рыба. Проверив декларации на соответствие, инспекторы пришли к выводу, что не вся продукция «Дельты» прошла лабораторные исследования на показатели, указанные в ТР ТС № 040 (технический регламент о безопасности рыбы).

Например, предприятие изготавливает сельдь разного вида (слабосоленую, соленую, крепкосоленую) и упаковывает в различную тару. Все виды сельди должны были пройти исследования и испытания, и эта информация должна быть внесена в декларации о соответствии. Но лабораторным испытаниям подверглись лишь ограниченные виды товара.

«Декларирование пищевой продукции на основе неполных данных о ее соответствии обязательным требованиям, установленным техническими регламентами, не может в полной мере подтвердить качество и безопасность продукции», – отметили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В адрес ООО «Дельта» внесено предостережение. Информация о недействительных декларациях внесена на сайт Федеральной службы Росаккредитации.

Полевской, Ангелина Сергеева

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