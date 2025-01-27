Главный патологоанатом грозил убийством и требовал взятки с санитаров

Главный патологоанатом Краснотурьинска Эль-Хатиб Хайтам Самир отправится в колонию на 8 лет за то, что вымогал взятки у санитаров, а одному из них даже грозил убийством. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Суд Краснотурьинска признал бывшего главного прозектора виновным сразу в трех преступлениях: вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК РФ), мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и получение взятки должностным лицом в значительном размере (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как установил суд, весной 2024 года сириец, используя свой служебный статус, вымогал у санитара местного морга взятку за бездействие и общее покровительство по службе. «Всего в указанный период за разрешение санитару получать дополнительный доход от ритуальных организаций за оказание им услуг по предпохоронной подготовке трупов начальник отделения получил 66,5 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре.

Там уточнили, что весной того же года он получил взятку от другого санитара, но всего 2 тыс. рублей – также за протекцию. У третьего санитара он только вымогал деньги – но уже 60 тысяч, а к тому же грозил ему убийством.

«Краснотурьинский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом свыше 1,3 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и государственных органах и учреждениях, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 5 лет», – добавили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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