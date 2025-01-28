Пермский тракт засыпало снегом

Свердловские гаишники призвали водителей к осторожности из-за ухудшения погодных условий.

В связи с обильным снегопадом, который наблюдается в большинстве районов региона, дорожная ситуация значительно ухудшилась. Особенно сложная обстановка отмечается на трассе Пермь – Екатеринбург вблизи Ачита, где на 185-м километре проезжая часть полностью покрыта слоем рыхлого снега.

Госавтоинспекция просит соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость движения и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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