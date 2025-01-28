В Верхней Пышме наградили победителей международного кинофестиваля (ФОТО)

В Верхней Пышме накануне завершился Международный молодежный кинофестиваль «Медный цветок», который прошел уже в шестой раз. Церемонию провел основатель и директор фестиваля Мантавия Марвах, поблагодарив участников и членов жюри – в этом году на конкурсную программу были заявлены 750 фильмов.

Также на церемонии выступили актриса Дина Корзун («Острые козырьки», «Страна глухих»), художники-мультипликаторы Зоя Киреева и Алексей Караев, режиссер анимационного кино Елизавета Скворцова, кинооператор и кинорежиссер Сергей Догоров, актриса из Японии Харуко Маэда, продюсер из Южной Кореи Нана Парк и многие другие.

Награды фестиваля получили 11 молодых режиссеров, а гран-при – Светлана Белкина с фильмом «Близкие люди».

Напомним, что VI Международный кинофестиваль «Медный цветок» прошел при поддержке фонда «Достойным – лучшее» и Президентского фонда культурных инициатив. Победителям вручили уникальный приз – «Медный цветок», представляющий собой дендрит из чистой меди, специально «выращенный» в АО «Уралэлектромедь».

Екатеринбург, Елена Сычева

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