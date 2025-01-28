Эпидемиологи считают ситуацию с ростом заболеваемости ОРВИ управляемой

В Свердловской области растет число заболевших ОРВИ, но эпидемиологи расценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшую неделю в регионе было зарегистрировано 25,2 тысячи случаев ОРВИ, в Екатеринбурге – 12,6 тысячи. Более половины (59,9%) всех заболевших – дети.

Как показал лабораторный мониторинг, в регионе циркулируют риновирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, вирусы гриппа А и В, SARS-CoV-2. Заболеваемость выше среднеобластного уровня фиксируется в ЗАТО Свободный, Каменске-Уральском, Среднеуральске.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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