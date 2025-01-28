Преподавателю грозит 8 лет за взятку от студентки

Доцент одного из екатеринбургских вузов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки от своей студентки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, второкурсница, которая заочно учится по направлению «Информатика и вычислительная техника», заплатила преподавателю 16 тысяч рублей за сдачу зачета по предмету «Разработка многоуровневых приложений» и экзамена по предмету «Объективно-ориентированное программирование» под видом платных консультаций. Она уже «завалила» эти предметы осенью, на пересдаче зимой ситуация повторилась.

Из переписки с преподавателем в мессенджере студентка узнала, что он берет деньги за сдачу зачета и экзамена под видом «платной консультации».

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга добавил, что на допросе обвиняемый признал свою вину и дал подробные показания. Теперь ему грозит до 8 лет колонии.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что оперативную комбинацию по разоблачению взяточника провели сотрудники подразделения, специализирующиеся на борьбе с так называемой «беловоротничковой преступностью».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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