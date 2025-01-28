Приложение и топливная карта не работают. Автомобилисты жалуются на сбой у «Газпромнефти»

Автомобилисты из Екатеринбурга и других городов жалуются на сбой у «Газпромнефти»: приложение сети АЗС и фирменная топливная карта стали недоступны.

«Приложение ГПН больше не работает. На заправке сказали, что надо карточки покупать», – сообщил «Новому Дню» екатеринбуржец Алексей. Другие автомобилисты отмечают, что аналоговая топливная карта тоже не работает. «Ни начислить бонусы, ни списать нельзя», – отметила екатеринбурженка Ирина.

Представители «Газпромнефти» в официальном телеграм-канале подтвердили, что приложение и топливная карта не работают «по техническим причинам», однако когда ими можно будет воспользоваться вновь, неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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