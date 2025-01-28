На Пермском тракте занесло фуру. Введено реверсивное движение

На 183-м км автодороги Пермь – Екатеринбург неподалеку от Красноуфимска введено реверсивное движение в сторону областного центра для всех видов транспорта.

Как сообщает пресс-служба ГАИ, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, фуру занесло, после чего она наехала на металлическое дорожное ограждение.

В результате ДТП люди не пострадали. На месте происшествия работает экипаж ДПС, проводит процессуальные действия.

Красноуфимск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube