российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 января 2025, 14:42 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Пермском тракте занесло фуру. Введено реверсивное движение

На 183-м км автодороги Пермь – Екатеринбург неподалеку от Красноуфимска введено реверсивное движение в сторону областного центра для всех видов транспорта.

Как сообщает пресс-служба ГАИ, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, фуру занесло, после чего она наехала на металлическое дорожное ограждение.
В результате ДТП люди не пострадали. На месте происшествия работает экипаж ДПС, проводит процессуальные действия.

Красноуфимск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,