На Пермском тракте занесло фуру. Введено реверсивное движение

На 183-м км автодороги Пермь – Екатеринбург неподалеку от Красноуфимска введено реверсивное движение в сторону областного центра для всех видов транспорта.
Как сообщает пресс-служба ГАИ, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, фуру занесло, после чего она наехала на металлическое дорожное ограждение.
В результате ДТП люди не пострадали. На месте происшествия работает экипаж ДПС, проводит процессуальные действия.
Красноуфимск, Елена Владимирова
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