Инспекторы изъяли более 20 кг меда у пассажиров из Таджикистана

Пассажиры, прибывшие в Екатеринбург из Таджикистана, пытались провезти более 20 килограммов меда в пластиковых бутылках. Карантинную продукцию обнаружили инспекторы при досмотре багажа и ручной клади в аэропорте Кольцово.

Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, мед был без ветеринарных сопроводительных документов, маркировки и заводской упаковки. Ввоз такой продукции в Российскую Федерацию запрещен. Граждане Таджикистана, таким образом, нарушили ветеринарно-санитарные требования Таможенного союза. Пассажиры будут привлечены к административной ответственности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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