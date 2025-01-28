В уральских школах проверят на наркотики 20 тысяч учеников

В школах Свердловской области проверят на наркотики 20 тысяч учеников, сообщили в минздраве региона. Областная наркологическая больница передала 46 учреждениям здравоохранения 20 тысяч тест-систем, которые распознают, употреблял ли человек наркотики. С их помощью будут проверять школьников Екатеринбурга, Ирбита, Тавды и Нижнего Тагила.

Ранее в Госдуме предложили разрешить продажу алкоголя не всем по достижении 18-летия, а после прохождения беседы с наркологом и получения соответствующей отметки на «Госуслугах». Однако на Урале врачи посчитали меру избыточной. «В школах проводятся тестирования и беседы. Когда человек поступает в вуз или ссуз, тоже требуется заключение психиатра-нарколога, и еще одна беседа – это лишняя нагрузка на систему здравоохранения», – ранее говорил в беседе с «Новым Днем» главный врач областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Екатеринбург, Елена Сычева

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