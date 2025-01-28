В центре Екатеринбурга забил 15-метровый фонтан

В центре Екатеринбурга из-под земли забил 15-метровый фонтан. Струя воды вырывается из канализационного люка. Пешеходную улицу Вайнера на участке у Радищева затопило. Это продолжается уже примерно полчаса.

В Водоканале «Новому Дню» пояснили, что заявка поступила в 16:00, бригада выехала, но причину аварии и на каких именно сетях произошел прорыв, установят только на месте ЧП. По состоянию на 16:25 специалистов еще не было.

Зато появился екатеринбуржец в ванне на колесах, который начал кружить вокруг фонтана.

Екатеринбург, Елена Сычева

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