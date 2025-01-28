Регионы отменяют «Лыжню России» – нет снега

Российские регионы переносят на неопределенный период гонку «Лыжня России», которая должна была пройти 8 февраля. Так, отменили забеги на лыжах Тверь, Рязань, Липецк, Саратов. Не будет «Лыжни России» и в Иркутске – там тоже нет снега.

В Свердловской области гонку не отменяют, несмотря на ожидающееся потепление – к концу этой недели воздух в Екатеринбурге прогреется до +3 °C.

В 2020-м из-за отсутствия снега отменяли или переносили «Лыжню России» в Москве, Ярославле, Белгороде, Туле, Брянске, Орле, Курске, а в 2023-м – по той же причине – в Калуге.

Екатеринбург, Елена Сычева

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