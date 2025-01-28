Гамбургер, маффины, рис по-турецки: как кормят детей в лучшей школьной столовой России (ФОТО)

Теперь дети в образовательных учреждениях могут сами выбирать, чем питаться: такую возможность предоставляют, например, в столовой екатеринбургской школы № 25, где составили для обучающихся современный рацион питания. Подростки сравнивают школьное меню с блюдами в ресторанах «Своя компания» и «Поль Бейкери».

У учеников 9-11 классов есть возможность перекусить в школьном кафе по системе шведского стола. Средний чек обеда составляет там 150 рублей. «Наша школа заняла призовое место на всероссийском конкурсе «Самая лучшая столовая России». И с 2022 года старшеклассникам мы даем возможность есть не только в столовой, но и в кафе. Для этого работает раздача, и ребята на переменах могу свободно выбирать те блюда, которые им интересны», – рассказала директор школы Ольга Добычина. По ее словам, меню кафе учитывает интересы подростков, поэтому в нем есть «модные» блюда: маффины, гамбургеры и даже рис по-турецки (вермишель, обжаренная с рисом). Любое блюдо можно сравнить с внешним видом контрольного блюда, пробы которого ежедневно сдаются в Роспотребнадзор.

Меню составляется на две недели, поэтому дети знают заранее, что будет приготовлено в тот или иной день. Учащиеся 5-7 классов не могут питаться в кафе, но у них также есть возможность самостоятельно сделать выбор – в столовой. В школе есть автоматическая система заявок, по которой дети после уроков могут выбрать для себя завтрак или обед на следующий день. «Если у них есть любимые блюда, то они заранее могут их заказать и мы, конечно, на следующий день их приготовим», – подчеркнула директор.

«Система кафе рассчитана как на старшеклассников, так и на учителей. Есть такая пословица: раздели с человеком стол, и ты будешь иметь друга. Поэтому, когда старшеклассники кушают вместе с учителями, наверное, в процессе учебы им тоже становится легче решать всякие задачи, а в неформальной обстановке справляться с конфликтными ситуациями», – отметила Добычина. По ее словам, такая возможность выбора позволяет ребенку уже в младшем возрасте формулировать свои собственные запросы, понимая, как он хочет питаться.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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