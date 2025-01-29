Свердловские власти отправили в таджикские школы книги Бажова и Крапивина

Книги Павла Бажова, Владислава Крапивина и Дмитрия Мамина-Сибиряка подарила Свердловская область четырем школам города Хорога Республики Таджикистан, где в общей сложности на русском языке обучаются более 3 500 детей.

Как сообщили в ДИПе, литература передана в рамках соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и Горно-Бадахшанской автономной областью, подписанного в 2003 году. Курирует реализацию соглашения региональное министерство международных и внешнеэкономических связей.

«Цель этого проекта – популяризация русского языка среди таджикских школьников. Новые книги получат ученики Президентской школы для одарённых детей, средне – образовательных учреждений № 7 и № 12, а также лицея в городе Хорога. Книги могут стать отличным помощником для тех, кто стремится улучшить свое знание русского языка», – отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Книги были собраны с помощью Обменного фонда библиотек региона, включая Свердловскую областную универсальную научную библиотеку им. В.Г. Белинского, Свердловскую областную межнациональную библиотеку и Свердловскую областную библиотеку для детей и молодежи им. В.П. Крапивина, Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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