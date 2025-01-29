Самолет из Дубая приземлился в Уфе вместо Екатеринбурга

Сегодня ночью следовавший в Екатеринбург борт Flydubai ушел на запасной аэродром в Уфу. «Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями», – сообщили в аэропорту Кольцово.

Там уточнили, что аэропорт работает штатно, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию. «В настоящее время Кольцово также принимает и отправляет воздушные суда в обычном режиме», – добавили в воздушной гавани.



Екатеринбург, Елена Сычева

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