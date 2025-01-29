Самолет из Дубая приземлился в Уфе вместо Екатеринбурга

Сегодня ночью следовавший в Екатеринбург борт Flydubai ушел на запасной аэродром в Уфу. «Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями», – сообщили в аэропорту Кольцово.
Там уточнили, что аэропорт работает штатно, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию. «В настоящее время Кольцово также принимает и отправляет воздушные суда в обычном режиме», – добавили в воздушной гавани.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»