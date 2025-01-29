Более 100 000 уральцев начали новый год с поисков новой работы

В январе 2025 года более 100 тысяч жителей Свердловской области начали подыскивать себе новое место работы.

По данным hh.ru, с 1 по 28 января в регионе было открыто или обновлено более 102 тысяч резюме. Медиана зарплатных ожиданий соискателей в этот период составила 70,2 тыс. рублей.

Чаще всего сменить работу хотят менеджеры по продажам – на них приходится 3% январских новых или обновленных резюме (анализ проведен по 174 профессиональным группам). На втором месте оказались администраторы (2,5%), на третьем – водители (2,4%). Также в первой десятке – руководители проектов (1,9%), бухгалтеры (1,8%), менеджеры по работе с партнерами, программисты, разработчики (по 1,7%), упаковщики, комплектовщики (1,6%), секретари, помощники руководителя, ассистенты, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (по 1,4%).

Самыми активными соискателями стали уральцы 35-44 лет (24% резюме) и 25-34 лет (23%). По 14% резюме приходится на 18-24-летних и на 45-54-летних соискателей, 4% – на соискателей от 55 лет, 1% – на соискателей до 18 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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