Родители самокатчика заплатят за ДТП 170 тысяч

Владелец автомобиля «Шевроле», в который врезались два подростка на электросамокате, через суд добился возмещения ущерба.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 18 сентября 2024 года в Железнодорожном районе Екатеринбурга два подростка на арендованном электросамокате «Яндекс GO» въехали в «Шевроле». Юноши пересекали пешеходный переход на красный сигнал светофора. В результате аварии пострадали подростки, у автомобиля были повреждены лобовое стекло, капот, передний бампер, левое переднее крыло.

Владелец машины обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском о возмещении ущерба – 130 500 рублей, морального вреда – 100 тысяч рублей, расходов по оплате экспертизы, а также судебных расходов.

Родители подростков подали встречный иск о взыскании компенсации морального вреда, но суд установил, что водитель автомобиля не мог предотвратить столкновения, а вина самокатчиков в ДТП установлена.

Железнодорожный суд удовлетворил иски частично. С семьи юноши, управлявшего электросамокатом, в пользу истца взыскано возмещение ущерба – 130 500 рублей, расходы на оценку ущерба – 6 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины – 3 810 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 30 000 рублей, почтовые расходы 278 рублей, расходы на телеграмму – 296 рублей 22 копейки. Всего 170 884 рубля 22 копейки.

С владельца автомобиля в пользу матери второго подростка суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, расходы на оплату юридических услуг 7 000 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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