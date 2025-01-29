Регионы УрФО установили новый рекорд по строительству жилья

В Уральском федеральном округе в 2024 году было введено 9,6 миллиона квадратных метров жилья – это на 1,9% больше, чем в 2023 году, который также был рекордным по объемам ввода. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства.

Лидером по жилищному строительству остается Свердловская область – 3,35 миллиона кв. м в прошлом году. На втором месте Тюменская область ( 2,6 млн кв. м), далее следует Челябинская область (1,98 млн кв. м). В ХМАО в прошлом году ввели 975,7 тыс. кв. м жилья, в ЯНАО – 330,8 тыс. кв. м, в Курганской области – 372,7 тыс. кв. м.

«Уральский федеральный округ поставил новый рекорд по вводу жилья. Новый год субъекты начинают с хорошим строительным заделом – около 12 миллионов квадратных метров строящегося многоквартирного жилья», – сообщил полпред Артем Жога.

Отмечается, что 99,6% площади жилищной стройки реализуется с использованием счетов эскроу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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