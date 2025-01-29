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Среда, 29 января 2025, 12:52 мск

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На Качканарском ГОК обновили технику на 6,4 млрд рублей

Фото: ЕВРАЗ

За два последних года ЕВРАЗ направил более 6,4 миллиарда рублей на обновление техники и оборудования на Качканарском ГОКе.

Так, в течение 2023-2024 годов на ЕВРАЗ КГОК были приобретены 15 самосвалов грузоподъемностью 240 тонн для перевозки руды. Все машины собирались непосредственно на площадке комбината и уже введены в работу. Сейчас эксплуатируется более 25 таких самосвалов. Также закуплено 3 экскаватора с объемом ковша 20, 15 и 12 кубических метров.

Для доставки горной массы на перерабатывающие фабрики введен в работу локомотив НП-1 в составе трех секций: электровоза управления и двух моторных думпкаров. Техника хорошо подходит для работы в глубоких карьерах с непростым рельефом. Один тяговый агрегат вывозит из карьера более 1,7 тысячи тонн горной массы. У техники есть четыре системы торможения, что повышает безопасность управления.

Все новые машины имеют электронные системы позиционирования и интегрированы в единую систему диспетчеризации АСД «Карьер». Это позволяет гибко корректировать движение самосвалов на погрузку к тому или иному экскаватору.

Обновление коснулось и обогатительного передела: приобретены 3 дробилки, 2 мельницы, дополнительно установлены новые более производительные сепараторы.

«Замена оборудования продолжится и в 2025 году, планируется приобрести тяговый агрегат, буровой станок, продолжить замену мельниц и дробилок на обогатительном переделе. Обновление техники позволит нам повысить производительность труда и улучшить условия работы сотрудников», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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© 2025, РИА «Новый День»

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