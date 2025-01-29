Бывшего мэра поймали с ружьем в запретной для охоты зоне

Советника губернатора Свердловской области, бывшего мэра Тавды Виктора Лачимова задержали в заказнике «Среднинский бор». Информацию подтвердил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

На Лачимова составлен протокол за нарушение правил охоты (ст. 8.37 КоАП РФ). Если вина будет подтверждена, Лачимов может лишиться права на охоту на срок до двух лет и заплатить штраф. Отметим, что если бы охотовед задержал Лачимова с добычей, то статья была бы не административной, а уголовной.

Добавим, что разрешения на охоту, равно как и на ношение оружия, у бывшего чиновника не было. Карабин CZ-457 калибра 5,6 мм с оптическим прицелом и 45 патронов были у него изъяты.

Екатеринбург, Елена Сычева

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