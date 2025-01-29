В Екатеринбурге студенты-медики из Индии заболели ветрянкой

В Екатеринбурге пять студентов-медиков из Индии заболели ветряной оспой. Иностранцев госпитализировали, а остальных контактировавших с ними студентов перевели на дистанционное обучение до 10 февраля.

«Поскольку заболевшие проживают в общежитии учебного заведения, для минимизации рисков распространения инфекции их госпитализировали в лечебное учреждение. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области по данному факту проводит эпидрасследование», – отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Эпидемиологи напоминают, что эффективной мерой профилактики ветрянки является вакцинация.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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