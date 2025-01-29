В Екатеринбурге за три дня поймали 780 нарушителей на дорогах

Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Безопасная дорога», который проходил с 24 по 27 января. За это время полицейские привлекли к административной ответственности 780 водителей. Причем 54 из них грубо нарушили правила дорожного движения: 21 человек сел за руль пьяным, а 33 водителя выехали на встречную полосу.

«Выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный маневр, часто связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего, при столкновении машин, возрастает сила удара и это приводит к самым тяжким последствиям», – напомнили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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