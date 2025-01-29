Бойцовский турнир в Екатеринбурге пройдёт в стиле игры Tekken

В начале февраля в Екатеринбурге в КРК «Уралец» пройдет турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight, где пройдут поединки Ивана Штыркова против Алексея Кудина, Вагаба Вагабова против Арсения Смирнова и два боя за титулы чемпиона мира.

Специально для турнира вокруг ринга воссоздадут атмосферу вселенной файтинг-игры Tekken. Цифровые декорации и контент, образы бойцов и общий стиль арены будет отсылать к различным локациям саги. Бойцы главного карда предстанут в образах персонажей Юдзиро Ханма, Рю, Акумы, Дадли, Кинга и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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