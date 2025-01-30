Уральские врачи спасли гражданина Китая при помощи телемедицины

Уральские врачи спасли жизнь 51-летнему гражданину Китая, пострадавшему от геморрагического инсульта. У пациента была диагностирована внутричерепная гематома, требующая хирургического вмешательства. Как сообщили в ДИПе, мужчина работает наладчиком на лесозаготовительном предприятии в Краснотурьинске.

Однажды в конце смены он почувствовал себя плохо, его коллеги вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики заподозрили геморрагический инсульт, при котором промедление может стоить жизни. Врачи связались с коллегами из ГКБ №40 Екатеринбурга для постановки точного диагноза и выбора тактики лечения. Мужчине провели компьютерную томографию, КТ-ангиографию сосудов головного мозга, и специалисты приняли решение выполнить хирургическое вмешательство. Пациента доставили в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила, где нейрохирурги удалили внутричерепное патологическое образование, полностью восстановив кровоснабжение.

«Это результат эффективной реализации федеральной программы, направленной на снижение летальности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе. Наши больницы внедряют телемедицинские технологии и получают оборудование для диагностики и лечения пациентов. Слаженное взаимодействие позволяет своевременно оказывать качественную специализированную медицинскую помощь», – сказал главный врач Городской больницы №1 Нижнего Тагила Александр Павловских. После лечения у мужчины практически полностью восстановились речь и двигательная активность. В настоящий момент он чувствует себя хорошо, самостоятельно ходит, выписан из стационара и направлен на амбулаторную реабилитацию по месту жительства.

«Система консультативной помощи на расстоянии работает с 2013 года в круглосуточном режиме, без выходных. В первый год внедрения в ГКБ №40 телемедицины мы провели всего 72 консультации для коллег по поводу их пациентов, а в 2024 году – 4,8 тысячи консультаций», – отметил главный внештатный нейрохирург регионального Минздрава и Министерства здравоохранения РФ в Уральском федеральном округе Владимир Колотвинов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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