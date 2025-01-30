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Четверг, 30 января 2025, 10:06 мск

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На Урал в выходные придет оттепель

В Свердловской области в выходные потеплеет до +3 градусов. В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили о падении сосулек и сходе снега с крыш.

«МЧС России рекомендует свердловчанам: организовать очистку снега с крыш своих домов; быть внимательными при следовании по тротуару вблизи крыш зданий со скатной кровлей; соблюдать правила безопасности при проведении хозяйственных работ», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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