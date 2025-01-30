На Урале выросли цены на говядину и творог

В Свердловской области за неделю резко подорожали некоторые продукты питания животного происхождения.
Как сообщает Свердловскстат, сразу на 2,24% выросла в цене говядина, теперь один килограмм мяса стоит уже 634 рубля. Свинина подорожала на 1,15% – до 383 рублей.
На 1,68% дороже стал маргарин – 271 руб./кг. Творог вырос в цене на 2,16% – до 493,5 руб./кг.
Примерно на 1% дороже стали сыры, вареная колбаса, пшеничная мука, хлеб.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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