На Урале выросли цены на говядину и творог

В Свердловской области за неделю резко подорожали некоторые продукты питания животного происхождения.

Как сообщает Свердловскстат, сразу на 2,24% выросла в цене говядина, теперь один килограмм мяса стоит уже 634 рубля. Свинина подорожала на 1,15% – до 383 рублей.

На 1,68% дороже стал маргарин – 271 руб./кг. Творог вырос в цене на 2,16% – до 493,5 руб./кг.

Примерно на 1% дороже стали сыры, вареная колбаса, пшеничная мука, хлеб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube