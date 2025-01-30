«Зоны мозга, отвечающие за контроль, истощаются», – психолог про зависимость от ночного онлайн-шопинга

Ежедневное посещение маркетплейсов перед сном не требует много времени и ресурсов, а позволяет в спокойной обстановке воплотить свои «хотелки» в реальность. Но такой ночной онлайн-шопинг может говорить о зависимом поведении и психологических трудностях. Клинический психолог Центра медицинской профилактики Анна Ткач в беседе с «Новым Днем» рассказала, как оградить себя от этой привычки.

По ее словам, шопоголизм – один из видов поведенческой зависимости. Человек пытается удовлетворить какие-либо свои потребности, за которыми скрываются чувство одиночества, желание заполнить внутреннюю пустоту, желание уйти от повседневных проблем и другие психологические трудности. И если днем мы более сдержаны в импульсивных покупках, то ночное время позволяет расслабиться и снять все барьеры.

«Каждый день требует от нас большой доли контроля: встать раньше, чем хотелось бы, не слишком разозлиться на начальство, не сорваться на ребенка или собаку, держать себя в руках, отодвигать обеденный перерыв ради выполнения срочных рабочих задач... В течение дня мы часто во многом отказываем себе или заставляем себя контролировать желания. Зоны мозга, которые отвечают за произвольный, сознательный, контроль, к концу дня истощаются – и вот мы не в силах отказать себе в «маленькой радости», будь это пять пирожных или пара-тройка покупок по интернету», – отмечает психолог.

Чтобы избавиться от привычки ночных покупок Анна Ткач рекомендует разобраться с тем, какую потребность «закрывает» этот импульсивный шопинг, а также найти замену бесконечному скроллингу товаров на маркетплейсах: «Сделайте себе расслабляющую ванну, выпейте чашку травяного чая или почитайте книгу – все, что принесет вам удовольствие и позволит расслабиться перед сном».

Чтобы не проваливаться в финансовые ямы, специалист рекомендует быть для себя бухгалтером и контролером, планировать свой бюджет и расставлять приоритеты.

«Все это – самоконтроль и самодисциплина. По-другому не бывает: никто не придет и не «разрулит» ситуацию. Поэтому если есть такая проблема – ночной шопинг, нервотрепка по поводу затрат, нехватка денег, финансовая яма – берем ситуацию в свои руки и расписываем свой бюджет. Когда человек так будет рассчитывать свои деньги, тогда тратить на пустяки уже не сможет – ему будет жалко, потому что заметит просадку. Занимаясь планированием, человек будет контролировать свои финансы», – подчеркнула эксперт.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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