По вине пьяных водителей за год в ДТП погибли 69 человек

Практически 10% ДТП с пострадавшими в Свердловской области случились по вине пьяных водителей. Такую цифру назвал на пресс-конференции главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов.

По его словам, в 2024 году произошло 270 аварий с участием нетрезвых водителей, в них погибли 69 человек.

Всего за год на Урале зарегистрировано более 2700 ДТП с пострадавшими. 318 человек погибли, 3360 получили травмы.

Алексей Спиридонов также назвал наиболее аварийные трассы. Так, на Тюменском и Пермском трактах случилось 122 ДТП, в которых погибли 32 человека. На ЕКАДе – 72 аварии, в них погибли 15 человек. На Серовском тракте – 69 ДТП, 18 погибших; на Режевском – 34 ДТП, 18 погибших.

Самые аварийные дни недели, по наблюдениям ГИБДД – пятница и суббота.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube