За год на Урал прибыли 232 тысячи мигрантов, из них 30% – с частным визитом

В 2024 году в Свердловскую область прибыли 232 тысячи иностранных граждан, в основном – из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Армении.

Как рассказал на пресс-конференции начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД Свердловской области Константин Волков, 51% иностранцев указали, что приехали в Россию работать, 8% – учиться, 30% – с частным визитом.

За год для иностранных граждан в Свердловской области было оформлено 51 547 патентов на трудовую деятельность и 2821 разрешение на работу, в том числе 124 – для высококвалифицированных специалистов, 91 – для квалифицированных.

Российское гражданство в Свердловской области за год получили 6097 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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