На Урале выйдет комикс о жизни святого Симеона Верхотурского (ФОТО)

На Урале готовится к выпуску комикс, посвященный уральскому святому праведному Симеону Верхотурскому. Его авторы – креативная команда мультимедийного парка «Россия – моя история», поддержку проекту оказывает Фонд святой Екатерины. Релиз печатного издания запланирован уже этой весной.

История праведного Симона Верхотурского тесно связана с Уралом, где местом его жизни стало отдаленное село Меркушино. Согласно житию святого, именно сюда он пришел по велению сердца из Центральной России в непростое для страны Смутное время. Несмотря на все трудности, юноша Симеон не потерял веру в добро, любовь к людям и Богу. Летом он занимался рыбной ловлей, а зимой – пошивом шуб для крестьян в селах верхотурского уезда и, чтобы не брать платы, оставлял одежду недошитой и уходил из села.

Создатели комикса рассказывают историю святого живым и ярким языком, понятным для подрастающего поколения. «Симеон был простым тружеником, мирянином, который шил шубы, удил рыбу, а в историю он вошёл как праведник. Отсюда его личность, жизнь гораздо ближе обычному человеку, притом что мы не знаем о нем практически ничего, а тех крупиц информации о его жизни хватает, чтобы его почитали по всему миру. И неслучайно, что именно на Урале он нашел свое место, красота нашего региона запала Симеону в сердце. И нам бы очень хотелось передать эту любовь нашей маленькой аудитории, которая будет более восприимчива именно к простым добрым делам Симеона Верхотурского. Он – именно тот человек, который свидетельствует об Истине не словами, а делами» – комментирует директор мультимедийного парка «Россия – моя история» Наталья Прошина.

Фото фонда святой Екатерины Фото фонда святой Екатерины Фото фонда святой Екатерины

Для работы над визуальным образом Симеона и окружающего его мира и людей в команду была приглашена иллюстратор Елена Чуйкова. По ее признанию, при выборе визуального и цветового решения она вдохновлялась работами Билибина и иконописными работами. Задача заключалась в том, чтобы совместить современный формат комикса и такой подход. «Я помню, как на одной из встреч, где мы обсуждали концепцию и ключевые моменты, отец Вениамин [секретарь Архиерейского совета Екатеринбургской митрополии] сказал мне, что в момент созидания чего-то прекрасного мы становимся ближе всего к Богу. Это были для меня знаковые слова, определившие вектор всего проекта. Те ценности и смыслы, которые нес Симеон и о которых мы говорим в комиксе, они достаточно современны и актуальны. Вопросы красоты мира, доброты, созидания – всё это волнует многих из нас. Поэтому мне было достаточно легко вести повествование о Симеоне», – добавляет иллюстратор Елена Чуйкова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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