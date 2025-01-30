Художники устроили зимний плэнер в аэропорту (ФОТО)

В екатеринбургском аэропорту Кольцово провели первый зимний авиаплэнер. Художники собрались в одной из башен терминала.

«Мне такой опыт очень понравился, потому что с перрона мы уже много раз рисовали аэропорт, а сегодня у нас необычная точка: вышка с необычного ракурса и вообще я люблю панорамные виды, когда с высоты на объекты смотришь», – рассказал художник-акварелист Роман Баянов.

В Кольцово действительно и раньше устраивали плэнеры для художников, но только летом. Профессионалы и любители, работающие в разной технике, выходили на перрон, чтобы запечатлеть индустриальную красоту аэропорта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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