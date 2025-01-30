Почти 200 свердловских медийщиков заявились на «Мастерскую новых медиа»

Почти 200 журналистов, пиарщиков и медиа-специалистов из Свердловской области подали заявки на участие в федеральной программе «Мастерская новых медиа». Всего в стране заявились 6,4 тысячи человек, а конкурс составил 52 человека на место.

Всего на программу по двум направлениям – «Медиакоммуникации» и «Связи с общественностью» – отберут по 75 человек. Результаты будут известны в начале марта. Обучение начнется весной в Москве и продлится 3 месяца.

«Мы в очередной раз побили рекорд с конкурсом при отборе на обучение, хотя в этом году мы ожидали некоторое снижение: проект существует уже четвертый год, и многие из тех, кто хотели пройти обучение, уже смогли это сделать. Но сохранение высокого спроса говорит, что запрос на переподготовку медиаспециалистов существуют, медийщикихотят вести содержательную коммуникацию с аудиторией. А результаты выпускников программы – их назначения, запускаемые медиапроекты, награды в профессиональных конкурсах, в том числе международных, подтверждают высокий уровень содержания обучения», – подчеркнула замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

Отметим, в этом году подали заявки также более 50 представителей Беларуси, Испании, Финляндии, Люксембурга, Узбекистана, Франции и других стран. Самый большой процент заявок – от медиаменеджеров и авторов пабликов, журналистов, руководителей пресс-служб и блогеров.

На обучении участников ждет работа с мастерами – признанными экспертами отрасли. В прошлом году ими были медиатехнологи, журналисты и общественные деятели Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Владимир Табак, Борис Беляков, Глеб Кузнецов, Кристина Потупчик и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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