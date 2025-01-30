На Урале появились робогрузовики без водителей

ЕВРАЗ НТМК внедрил в работу автономные электрогрузовики для перевозки проб металла и стальных заготовок по территории комбината. Две машины ездят без водителей по заданным маршрутам общей протяженностью 4 километра.

Грузоподъемность автономного транспорта составляет 2 тонны. Робогрузовики могут развивать скорость до 20 км в час и пройти около 200 километров на одном заряде. Они произведены российской компанией «ЭвоКарго».

«Машины ориентируются в пространстве при помощи лидаров, сонаров и камер, а вычислительный блок на основе сенсорных и навигационных данных координирует движение и мгновенно реагирует на изменения на дороге. Режим работы может быть круглосуточным, исключая перерыв на подзарядку, во время которой происходит погрузка или выгрузка продукции», – рассказали в компании.

Грузовики работают исключительно на электричестве и экологически безвредны, что отвечает принципам предприятия. Так, ЕВРАЗ на протяжении многих лет ведет работу по снижению нагрузки на окружающую среду и реализует мероприятия по модернизации оборудования.

«ЕВРАЗ НТМК успешно реализует проекты цифровой трансформации. За последние годы на комбинате внедрено более ста цифровых решений. Мы планомерно движемся в сторону роботизации и автоматизации, использования искусственного интеллекта для совершенствования производственных процессов. Наша главная задача – сделать работу сотрудников безопаснее, уменьшить количество тяжелого и монотонного труда. Именно поэтому мы внедряем автономную технику, дистанционное управление агрегатами и ряд других проектов автоматизации», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В будущем комбинат рассматривает возможность увеличить парк беспилотных грузовиков, чтобы запустить дополнительный маршрут протяженностью более 13 километров.

«Малотоннажные грузовики позволяют повысить эффективность использования транспорта, уровень безопасности на дорогах, уменьшить расходы, собрать обширные цифровые данные по грузоперевозкам. Оптимизируя логистику и внедряя передовые технологии, ЕВРАЗ усиливает свои конкурентные преимущества», – рассказал заместитель генерального директора компании «ЭвоКарго» Василий Жуков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube